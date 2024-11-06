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Xi Jinping, Hava İndirme Birliği İçin Eğitim ve Hazırlık Vurgusu Yaptı

Xi Jinping, Hava İndirme Birliği İçin Eğitim ve Hazırlık Vurgusu Yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, hava indirme birliğinin modernleştirilmesi için eğitim yoğunlaştırılması ve operasyon kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

XİAOGAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, güçlü ve modernize edilmiş bir hava indirme birliği oluşturmak için birliklerin eğitiminin tam olarak yoğunlaştırılması, savaşa hazırlığın artırılması ve hava operasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, söz konusu açıklamayı salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Xiaogan'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hava indirme birliklerini teftişi sırasında yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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