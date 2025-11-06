Xi Jinping, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın İnşasına Yüksek Standartlar Vurgusu

SANYA, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasında yüksek standartların benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'ye perşembe günü Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Sanya kentinde limanın inşasına ilişkin bir çalışma raporu sunuldu.

Xi, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasının, ÇKP Merkez Komitesi'nin yeni dönemde reform ve dışa açılımı kapsamlı biçimde derinleştirmek üzere yürüttüğü önde gelen politikalardan birini teşkil ettiğini söyledi.

ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunun yol gösterici ilkelerinin ciddiyetle etüt edilip uygulanmasının önemini vurgulayan Xi, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın geliştirilmesine yönelik tüm hedeflerin, koordinasyon, proaktif eylem ve kesintisiz çaba yoluyla gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın 18 Aralık'ta ada genelinde özel gümrük faaliyetlerine resmen başlayacağını hatırlatan Xi, bunun, yüksek standartlı dışa açılımını kararlılıkla genişletmek ve açık bir dünya ekonomisinin gelişimini teşvik etmek üzere Çin'in attığı simgesel öneme sahip adımlardan biri olduğunu ifade etti.