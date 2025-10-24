Xi Jinping Güney Kore'yi Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un daveti üzerine 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini söyledi.
Sözcü, cuma günkü basın toplantısında Xi'nin Gyeongju'da düzenlenecek 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacağını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel