Xi Jinping, Endonezya'nın 80. yılına kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yıldönümü nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Endonezya'nın son 80 yılda dikkate değer şekilde kalkındığını ve uluslararası ve bölgesel sahnede giderek daha önemli rol oynadığını belirtti.

Bu yılın Çin ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin büyük ilerleme kaydettiğini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun zamanla daha da güçlendiğini ifade etti.

Prabowo ile geçen yıl yaptıkları iki başarılı toplantıya değinen Xi, bölgesel ve küresel anlamda etkili, ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğu oluşturma konusunda önemli mutabakata vardıklarını ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdıklarını vurguladı.

Çin-Endonezya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini belirten Xi, ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun inşasını ilerletmek için yeni sonuçlar elde etmek üzere Prabowo ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu, böylece her iki ülkenin modernizasyon sürecine destek sağlanacağını, ayrıca bölgesel ve küresel barış, istikrar ve kalkınmaya daha büyük katkılar verileceğini ifade etti.