Haberler

Xi Jinping: Dünya Hegemonyacılık ile Birlik Arasında Seçim Yapmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, APEC Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın hegemonyacılık ile işbirliği arasında kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. Xi, çok taraflılık ve karşılıklı fayda için birlik olmanın önemine değindi.

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyanın an itibarıyla birlik olma ile hegemonyacılık arasında yeni bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Cuma günü düzenlenen APEC Liderler Zirvesi'nde Xi'nin yazılı konuşması yayımlandı. Xi, konuşmasında dünyanın, hem karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar için birlik ve işbirliği ile hegemonyacılığa ve güçlünün zayıfı ezdiği ortama dönme hem de çok taraflılık, açıklık ve kapsayıcılığın el üstünde tutulması ile tek taraflılık ve korumacılığa yönelme arasında olmak üzere iki yoldan hangisini seçeceği sorusuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Xi, her daim mevcut uluslararası düzenin savunucusu ve gerçek çok taraflılığın uygulayıcısı olduklarını belirtti.

Tarihin insanlığın ortak bir kaderi paylaştığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Xi, hegemonyacılığın sadece savaş ve felaket getirdiğini vurguladı.

Çatışma ve bölünmenin sadece yabancılaşma ve kargaşaya yol açtığını, işbirliği ve karşılıklı faydanınsa izlenmesi gereken doğru yol olduğunu kaydeden Xi, tek taraflılığın sadece bölünme ve gerileme getireceğini, çok taraflılığınsa küresel zorlukların üstesinden gelmede kesin seçenek olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'le birlikte yürümenin, fırsatlarla birlikte yürümek, Çin'e inanmanın, yarınlara inanmak, Çin'e yatırım yapmanın ise geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Küresel iş dünyasına daha fazla kalkınma fırsatı, sağlam bir iş ortamı, geniş bir inovasyon alanı ve yeşil büyümenin koşulları sağlayabileceklerini belirten Xi, gerçeklerin, Çin pazarında sağlam yer edinenlerin zorlu uluslararası rekabet ortamında öne çıktığını kanıtladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.