Xi Jinping: Dünya Hegemonyacılık ile Birlik Arasında Seçim Yapmalı

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyanın an itibarıyla birlik olma ile hegemonyacılık arasında yeni bir dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Cuma günü düzenlenen APEC Liderler Zirvesi'nde Xi'nin yazılı konuşması yayımlandı. Xi, konuşmasında dünyanın, hem karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar için birlik ve işbirliği ile hegemonyacılığa ve güçlünün zayıfı ezdiği ortama dönme hem de çok taraflılık, açıklık ve kapsayıcılığın el üstünde tutulması ile tek taraflılık ve korumacılığa yönelme arasında olmak üzere iki yoldan hangisini seçeceği sorusuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Xi, her daim mevcut uluslararası düzenin savunucusu ve gerçek çok taraflılığın uygulayıcısı olduklarını belirtti.

Tarihin insanlığın ortak bir kaderi paylaştığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Xi, hegemonyacılığın sadece savaş ve felaket getirdiğini vurguladı.

Çatışma ve bölünmenin sadece yabancılaşma ve kargaşaya yol açtığını, işbirliği ve karşılıklı faydanınsa izlenmesi gereken doğru yol olduğunu kaydeden Xi, tek taraflılığın sadece bölünme ve gerileme getireceğini, çok taraflılığınsa küresel zorlukların üstesinden gelmede kesin seçenek olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'le birlikte yürümenin, fırsatlarla birlikte yürümek, Çin'e inanmanın, yarınlara inanmak, Çin'e yatırım yapmanın ise geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Küresel iş dünyasına daha fazla kalkınma fırsatı, sağlam bir iş ortamı, geniş bir inovasyon alanı ve yeşil büyümenin koşulları sağlayabileceklerini belirten Xi, gerçeklerin, Çin pazarında sağlam yer edinenlerin zorlu uluslararası rekabet ortamında öne çıktığını kanıtladığını sözlerine ekledi.