Xi Jinping'den Yoksulluğun Azaltılması ve Sürdürülebilir Kalkınma Vurgusu

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Yoksulluğun Azaltılması ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, salı günü gönderdiği mesajında küresel bir sorun olan yoksulluğun ortadan kaldırılmasının, dünyada tüm ülkelerin ortak hedefi olduğunu söyledi.

Xi, zorlu bir mücadeleyle yoksulluğa karşı savaşta zafer kazandıklarını, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde belirlenen yoksulluğun azaltılması hedefini planlanandan 10 yıl önce yakaladıklarını, Çin'e özgü özellikleri olan bir yoksulluğun azaltılması yolunun önünü açtıklarını ve insanlığın yoksulluğa karşı savaşında yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Yoksulluğun temel nedeninin yetersiz kalkınma olduğunu kaydeden Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün son yıllarda yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma konusunda aktif şekilde işbirliği yaparak kayda değer sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanı olan Çin'in sürekli şekilde tüm taraflarla politika iletişimini artırmaya, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin deneyimlerini paylaşmaya, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, kendi ulusal şartlarına uygun yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma yolları keşfetmeleri konusunda daha fazla ülkeye yardımcı olmaya ve yoksulluktan arınmış ve ortak refaha sahip güzel bir dünya inşa etmek üzere işbirliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Forum salı günü "Sürdürülebilir Yoksulluğun Azaltılması ve İşbirliğine Dayalı Kalkınma: Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Arasında Yoksulluğun Hafifletilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınmanın İlerletilmesi" temasıyla Xi'an'da başladı. Foruma Shanghai İşbirliği Örgütü İyi Komşuluk Dostluk ve İşbirliği Komitesi ve Shaanxi eyaleti yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.