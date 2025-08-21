Xi Jinping'den Xizang İçin Modern Sosyalist Vizyon Çağrısı

Xi Jinping'den Xizang İçin Modern Sosyalist Vizyon Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde modern sosyalist bir yapı inşa etme çağrısında bulundu. Xi, ÇKP'nin bölgedeki çalışma raporlarını dinledikten sonra bu önemli mesajı verdi.

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne birleşik, müreffeh, medeni, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist yeni Xizang inşa etme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, çarşamba günü ÇKP Xizang Bölge Komitesi ve Bölge Yönetimi'nin çalışma raporlarını dinledikten sonra gerçekleştirdiği konuşma sırasında Xizang'la ilgili bu önemli çağrıyı yaptı.

Xi, bölgenin yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere beraberindeki merkezi heyetle çarşamba günü Lhasa'ya gelmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yolcu gemisinde kaos: Ekipler denize düşen şahsı arıyor

Yolcu gemisinde büyük kaos! Anons sonrası soluğu denizde aldılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.