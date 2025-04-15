Xi Jinping'den Vietnam ile İşbirliği Vurgusu

HANOİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin ve Vietnam'ın stratejik odağı güçlendirmesi ve tek taraflı zorbalığa birlikte karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Xi, pazartesi günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile yaptığı görüşmede iki tarafa küresel serbest ticaret sisteminin ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çağrısı yaptı.