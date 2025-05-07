Xi Jinping'den Uluslararası Topluma 2. Dünya Savaşı Mesajı

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası toplumun, 2. Dünya Savaşı'nın tarihine ilişkin doğru bakış açısını desteklemesi, savaş sonrası global düzeni sıkı şekilde koruması ve uluslararası eşitlik ve adaleti kararlılıkla savunması gerektiğini söyledi.

Xi'nin Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde yazdığı makale, çarşamba günü Rusya'nın Gazette gazetesinde yayımlandı. Xi, Rusya ziyareti sırasında Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katılacak.

Çin ve Sovyetler Birliği'nin, Japon militarizmi ve Alman Nazizmine karşı yürütülen mücadelenin omurgasını oluşturduğunu ve faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zafere önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Xi, 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tarihsel gerçekleri çarpıtma, zaferin sonuçlarını inkar etme ya da Çin'in ve Sovyetler Birliği'nin tarihsel katkılarını karalamaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Xi, Birleşmiş Milletler'in kurulmasının, 2. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası toplumun aldığı en önemli karar olduğunu ifade etti. Xi, günümüzün karmaşık ve çalkantılı ortamında tüm ülkelerin, merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemi, uluslararası hukukun güç verdiği uluslararası düzeni ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri temelinde uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları kararlılıkla koruması ve herkese fayda sağlayacak eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve ekonomik küreselleşmeyi desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Xi, uluslararası topluma çatışma yerine diyaloğu, ittifak yerine ortaklığı ve sıfır toplam yerine kazan-kazan işbirliğini destekleme çağrısı yaptı.

Hakiki çok taraflılığın hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Xi, tüm tarafların meşru endişelerinin dikkate alınması ve uluslararası kural ve düzenin ortaklaşa korunması gerektiğini ifade etti.