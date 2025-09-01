Xi Jinping'den Uluslararası Eşitlik ve Adalet Çağrısı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 'Shanghai İşbirliği Örgütü Artı' toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası eşitlik ve adaletin savunulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Hegemonyacılığa karşı durmak ve çok kutuplu bir dünya için çaba göstermenin önemine dikkat çekti.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası eşitlik ve adaletin savunulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı.

Xi, "Hegemonyacılık ve güç politikasına net şekilde karşı durmaya, gerçek çok taraflılığı uygulamaya ve çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi teşvik konusunda bir dayanak noktası olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
