Xi Jinping'den Uluslararası Eşitlik ve Adalet Çağrısı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası eşitlik ve adaletin savunulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı.

Xi, "Hegemonyacılık ve güç politikasına net şekilde karşı durmaya, gerçek çok taraflılığı uygulamaya ve çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi teşvik konusunda bir dayanak noktası olmaya devam etmeliyiz" dedi.