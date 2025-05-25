Xi Jinping'den Tran Duc Luong'a Taziye Mesajı

Xi Jinping'den Tran Duc Luong'a Taziye Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın eski Devlet Başkanı Tran Duc Luong'un vefatı üzerine taziye mesajı gönderdi. Xi, Luong'un Vietnam'ın kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın eski Devlet Başkanı Tran Duc Luong'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'a taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında Çin Komünist Partisi, Çin hükümeti ve Çin halkı adına derin taziyelerini ileterek, Tran Duc Luong'un ailesine başsağlığı diledi.

Xi, Tran Duc Luong'un Vietnam'ın kalkınmasına ve yenilenme davasına önemli katkılarda bulunan seçkin bir parti ve devlet lideri olduğunu belirtti.

Xi, Çin halkının eski bir dostu olan Tran Duc Luong'un iki parti ve ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için aralıksız çaba sarf ettiğini hatırlattı.

Xi, To Lam başkanlığındaki Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğinde parti, hükümet ve halkın, kederlerini güce dönüştüreceklerine ve sosyalist ülke inşasına yönelik davalarında yeni başarılar elde etmeye devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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