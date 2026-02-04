Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Bağımsızlık Yıldönümünde Sri Lanka Devlet Başkanı'na Kutlama Mesajı Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sri Lanka'nın 78. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'ye tebrik mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 78. yıldönümü dolayısıyla Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'ye tebrik mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günü gönderdiği mesajda, Çin ile Sri Lanka'nın kalkınma ve yeniden canlanma sürecinde yol arkadaşları ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini sürdüren iyi ortaklar olduğunu belirtti.

Xi, Dissanayake'nin Ocak 2025'te Çin'e yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, bu ziyaret sırasında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda geniş mutabakata vardıklarını ifade etti.

Xi, Çin-Sri Lanka ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayarak, iki ülke halkının daha fazla fayda sağlaması amacıyla Dissanayake ile birlikte Çin-Sri Lanka stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmeye ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Sri Lanka topluluğu inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın