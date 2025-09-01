Xi Jinping'den Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesinde Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerine karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına odaklanmaları çağrısında bulundu. Tianjin'deki zirvede, kalkınma stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları odaklı çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada, "Kalkınma stratejilerimizi daha uyumlu hale getirmeli ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli şekilde hayata geçirilmesini teşvik etmeliyiz" dedi.

Xi, örgüt üyesi ülkelere devasa pazarlarının gücünü ve aralarındaki ekonomik tamamlayıcılığı kullanarak ticaret ve yatırımı kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...

Kanlı infazda korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.