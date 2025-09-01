Xi Jinping'den Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesinde Ekonomik İşbirliği Vurgusu

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları odaklı çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Xi, zirvede yaptığı konuşmada, "Kalkınma stratejilerimizi daha uyumlu hale getirmeli ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli şekilde hayata geçirilmesini teşvik etmeliyiz" dedi.

Xi, örgüt üyesi ülkelere devasa pazarlarının gücünü ve aralarındaki ekonomik tamamlayıcılığı kullanarak ticaret ve yatırımı kolaylaştırma çağrısında bulundu.