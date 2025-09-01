Xi Jinping'den Shanghai İşbirliği Örgütü'ne Tarihi Başarılar Vurgusu

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin, örgütün gelişimi ve işbirliği konularında çığır açan tarihi başarılara imza attığını söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Zirvede yaptığı konuşmada örgüte üye ülkelerin gerçekleştirdiği bazı "ilkleri" hatırlatan Xi, "Sınır bölgelerimizde askeri güven artırıcı mekanizmayı ilk biz kurduk. Böylece geniş sınırlarımızı dostluk, karşılıklı güven ve işbirliğinin hakim olduğu bir bölgeye dönüştürdük" dedi.

Xi, terörizm, bölücülük ve aşırıcılık şeklindeki üç güce karşı çok taraflı önlemler alan ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde işbirliğini başlatan ilk örgüt olduklarını da belirtti.

Xi, "Uzun soluklu iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği konularında anlaşma imzalayan ilk örgüt olduk ve kalıcı dostluk kurma ve düşmanlıklardan kaçınma taahhüdümüzü açıkça duyurduk" dedi.

Xi, gerçek çok taraflılığı uygulamaya koymak üzere ortak faydaya yönelik kapsamlı istişare ve ortak katkı ile öne çıkan küresel yönetişim vizyonunu ortaya koyan ilk ülkelerin de örgüt üyeleri olduğunu vurguladı.