Xi Jinping'den Shanghai İşbirliği Örgütü'ne Birlik Mesajı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin farklılıklarını bir yana bırakarak ortak zemin arayışında olmaları gerektiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi, pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi.

Zirvede yaptığı konuşmada, "Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin tümü birbirlerinin dost ve ortağıdır" diyen Xi, üye ülkelere birbirlerinin farklılıklarına saygı duyma, stratejik iletişimi sürdürme, uzlaşı inşa etme ve dayanışma ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.