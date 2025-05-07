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Xi Jinping'den Rusya'ya Ziyaret Öncesi Önemli Mesajlar

Xi Jinping'den Rusya'ya Ziyaret Öncesi Önemli Mesajlar
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde iki ülkenin stratejik iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin karşılıklı güvene dayandığını ve her türlü dış müdahaleye karşı birlikte durmaları gerektiğini belirtti.

MOSKOVA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin ve Rusya'nın iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı güveni bozmaya yönelik her türlü girişime ortaklaşa karşı koyması gerektiğini vurguladı.

Xi'nin Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde yazdığı makale, çarşamba günü Rusya'nın Gazette gazetesinde yayımlandı. Xi, Rusya ziyareti sırasında Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katılacak.

Xi, önemli etkiye sahip büyük ülkeler olan Çin ve Rusya'nın, küresel stratejik istikrarın sürdürülmesi ve küresel yönetişimin geliştirilmesinde yapıcı rol oynayan güçler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin-Rusya ilişkilerinin açık bir tarihsel mantık, her iki ülke içinden güçlü destek ve derin bir kültürel mirasa dayandığını ifade etti.

İkili ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve üçüncü bir tarafın etkisine açık olmadığını vurgulayan Xi, iki ülkenin, uluslararası konjonktürdeki olumsuz gelişmelerden kaynaklanan kara bulutlar, sert rüzgarlar ve büyük dalgalardan etkilenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi, iki taraftan dünyanın çok kutupluluk sürecini desteklemelerini ve Çin-Rusya stratejik koordinasyonunun direnç ve dayanıklılığıyla insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ortaklaşa teşvik etmelerini istedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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