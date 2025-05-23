Xi Jinping'den Romanya'nın Yeni Cumhurbaşkanına Kutlama Mesajı

Xi Jinping'den Romanya'nın Yeni Cumhurbaşkanına Kutlama Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a gönderdiği mesajda iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Romanya Cumhurbaşkanı seçilen Nicuşor Dan'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi, perşembe günkü mesajında Romanya'nın dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran üçüncü ülke olduğunu hatırlattı. Çin ve Romanya'nın uzun zamandır birbirlerine saygı duyduklarını ve eşit muamelede bulunduklarını kaydeden Xi, iki ülke arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin ilerlemeye devam ettiğini ve geleneksel dostluğun zamanla daha da güçlendiğini ifade etti.

Xi, günümüzde yüzyıldır görülmemiş değişimler hızla yaşanırken iyi dost ve ortaklar olan Çin ve Romanya'nın, zamanın fırsatlarını birlikte yakalamak üzere iletişimi artırması, uzlaşı inşa etmesi ve işbirliğini güçlendirmesi, ayrıca risk ve zorlukların üstesinden gelmek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Çin-Romanya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini söyleyen Xi, iki ülke arasında dostane işbirliğinde yeni bir sayfa açmak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Dan ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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