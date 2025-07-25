Xi Jinping'den Putin'e Uçak Kazası Taziyesi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'nın Amur bölgesinde yaşanan uçak kazasındaki can kayıpları için taziye mesajı gönderdi. Xi, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini iletti.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'nın Amur bölgesinde meydana gelen uçak kazasındaki ağır can kayıpları için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Xi perşembe günü gönderdiği mesajında çok sayıda can kaybı yaşanan uçak kazasından derin üzüntü duyduğunu kaydederek Çin hükümeti ve Çin halkı adına hayatını kaybedenler için derin taziyelerini iletti ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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