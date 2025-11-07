Haberler

Xi Jinping'den Paul Biya'ya Kutlama Mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın yeniden seçilmesi üzerine bir kutlama mesajı gönderdi. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin derinleştiğini vurgulayan Xi, diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü için işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kamerun Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Paul Biya'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi cuma günkü mesajında Çin ve Kamerun'un geleneksel dostluk ilişkisine sahip olduğunu ve son yıllarda iki ülkenin siyasi karşılıklı güveni derinleştirdiğini, çeşitli alanlarda işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve temel çıkarları ve önemli endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini kararlılıkla desteklediğini belirtti.

Gelecek yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, bunun ikili ilişkileri ilerletmek için yeni bir fırsat olduğunu ifade etti.

Çin-Kamerun ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek ve iki halkın faydasına daha iyi sonuçlar elde etmek için Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde elde edilen sonuçların hayata geçirilmesini fırsat olarak değerlendirmek üzere Biya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

