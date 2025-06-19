Xi Jinping'den Ortadoğu için Ateşkes Çağrısı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ortadoğu'daki çatışmalara son vermek için ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini vurguladı. Xi, taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivillerin güvenliğini korumaları çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ortadoğu'daki çatışmaların sona ermesi için ateşkesin acil öncelik olduğunu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında güç kullanımının doğru yol olmadığını söyledi.

Xi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin perşembe günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki durumu ele aldı. Xi, başta İsrail olmak üzere çatışan taraflara mümkün olan en kısa sürede ateşkesi sağlamaları çağırısında bulundu.

İran ile İsrail arasındaki gerilimde en önemli önceliğin sivillerin güvenliğinin korunması olduğunu belirten Xi, çatışan taraflardan uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalmalarını ve masum sivillere zarar vermeme konusunda kararlılık sergilemelerini istedi.

Diyalog ve müzakerenin temel çıkış yolu olduğunu belirten Xi, çatışmanın tarafları üzerinde özel nüfuza sahip büyük ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumu durumu yatıştırmak için çaba göstermeye çağırdı.

Xi, Ortadoğu'da barışın yeniden tesis edilmesinde yapıcı rol oynamak üzere tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, birlikte hareket etmeye ve adaleti savunmaya devam etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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