Xi Jinping'den Moğolistan Ulusal Günü Kutlaması

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'a, Moğolistan Ulusal Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. İlişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma vurgusu yapıldı.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Moğolistan Ulusal Günü münasebetiyle Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'a kutlama mesajı gönderdi.

Çin ve Moğolistan'ın dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı olduğunu ve birbirine yakın yaşadığını kaydeden Xi, uzun vadeli iyi komşuluk ve dostane işbirliğinin geliştirilmesinin iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Çin-Moğolistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem atfeden Xi, ortak bir geleceğe sahip Çin-Moğolistan topluluğu inşa etmek, ikili ilişkileri doğru yönde yönlendirmek ve kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı ve sürekli ilerlemesini sağlamak için Khurelsukh ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Xi ayrıca ikili ilişkilerin komşu ülkeler arasında bir ilişki modeline dönüştürülmesi ve böylece her iki halka da daha fazla fayda sağlanması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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