Üye Girişi
Haberler

Xi Jinping'den Meksika ile İlişkiler İçin Destek Çağrısı

Xi Jinping'den Meksika ile İlişkiler İçin Destek Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile G20 Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, iki ülkenin dostluğunu güçlendirme ve ekonomik işbirliğini artırma gerekliliğine vurgu yaptı.

RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Meksika'nın etkileşimi sürdürmesi, dostluklarını yenilemesi, iki ekonominin birbirini büyük oranda tamamlayıcı olması özelliğini iyi yönde kullanması, tatbiki işbirliğini sürekli ileri götürmesi ve yeni dönemde ikili ilişkilerin çok yönlü gelişimi için hamle yapması gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı pazartesi günü 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Meksika tarihinde seçilen ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum'u bir kez daha kutlayan Xi, Meksika'ya 2013 yılında yaptığı ziyaretin kendisinde derin ve unutulmaz izler bıraktığını belirtti.

İki ülkenin köklü bir gelenekselleşmiş dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Xi, Çin ve Meksika'nın birçok uluslararası konuda benzer görüş ve fikirlere sahip olduğunu ve iki ülkenin herkese yararlı olan ve herkesi kapsayan bir ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu ifade etti.

Xi, çok taraflılık ve uluslararası adalet ve eşitliği el üstünde tutmak ve dünya ekonomisinin gelişimine pozitif enerji getirmek üzere Meksika'yla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sheinbaum ise Xi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Xi'nin iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerine tam olarak katıldığını kaydetti. Meksika ve Çin'in aralarındaki uzak mesafeye rağmen ilişkilerinin son derece yakın olduğunu kaydeden Sheinbaum, başkent Meksiko'daki önde gelen altyapı projelerinin inşasında yer alanlar gibi birçok Çinli şirketin Meksika'da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kasırga felaketi sırasında olduğu gibi Meksika'nın zorlu zamanlarında Çin'in sağladığı cömert ve samimi yardımlara minnettarlığını dile getiren Sheinbaum, bunun iki halk arasındaki dostluğun kanıtı olduğunu belirtti.

Hem Meksika'nın hem de Çin'in çok taraflılığı desteklemeye kararlı olduğunu kaydeden Sheinbaum, bir yandan çeşitli alanlarda işbirliğini genişletirken diğer yandan potansiyel fırsatları araştırmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Putin 'nükleer yanıt' doktrinini onayladı

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.