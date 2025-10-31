Haberler

Xi Jinping'den Kanada İle İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda Kanada ile ikili ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna dönmesi için işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Xi, iki ülkenin objektif bir bakış açısı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kanada halklarına daha fazla sağlamak amacıyla ikili ilişkileri en kısa sürede doğru yol olan sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna geri döndürmek üzere Kanada ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, cuma günü düzenlenen 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Xi, iki ülkenin birbirlerine karşı objektif ve rasyonel bakış açısı geliştirmesi ve birbirlerini doğru şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Xi, Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda Kanada ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye, daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin inşasını teşvik etmeye ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
