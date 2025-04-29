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Xi Jinping'den İran'daki Patlama İçin Taziye Mesajı

Xi Jinping'den İran'daki Patlama İçin Taziye Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'da Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi ve kayıplar için üzüntülerini dile getirdi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran'da Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Xi, İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bulunan limanda meydana gelen büyük patlamanın ağır kayıplara neden olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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