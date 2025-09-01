Xi Jinping'den İnsanlığın Ortak Değerlerine Vurgu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tianjin'de düzenlenen toplantıda insanlığın ortak değerlerini savunan bir çağrıda bulundu ve Shanghai İşbirliği Örgütü kapsamında sağlık alanında önemli hedeflerini açıkladı.
TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlığın ortak değerlerinin savunulmasında örnek olma çağrısında bulundu.
Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı.
Xi, önümüzdeki beş yıl içinde Çin'in, Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerdeki doğuştan kalp hastası 500 kişiyi tedavi edeceğini, katarakt hastası 5.000 kişiyi ameliyat ettireceğini ve 10.000 kişiyi kanser taramasından geçireceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel