Xi Jinping'den İkinci Dünya Savaşı'na Dair Küresel İşbirliği Çağrısı

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'na yönelik doğru bir tarihsel bakış açısını teşvik etmek üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, pazartesi günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında konuşma yaptı.

Xi, İkinci Dünya Savaşı zaferinin kazanımlarını kararlılıkla korumak ve küresel yönetişim sisteminin reforma tabi tutulup insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşa edilmesi yoluyla tüm insanlığa daha fazla fayda sağlamak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.