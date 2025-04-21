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Xi Jinping'den Gabon Cumhurbaşkanı Oligui'ye Kutlama Mesajı

Xi Jinping'den Gabon Cumhurbaşkanı Oligui'ye Kutlama Mesajı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gabon Cumhurbaşkanı seçilen Brice Clotaire Oligui Nguema'ya kutlama mesajı gönderdi ve iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Gabon Cumhurbaşkanı seçilen Brice Clotaire Oligui Nguema'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günkü mesajında Çin ve Gabon'un geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu belirterek, son yıllarda iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin derinleşmeye devam ettiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Xi, iki ülkenin, temel çıkarları ve önemli endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerini kararlı bir şekilde desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Çin-Gabon ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasını fırsat bilerek iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının istikrarlı ve sürekli şekilde büyümesini teşvik etmek üzere Cumhurbaşkanı seçilen Nguema ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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