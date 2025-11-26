Xi Jinping'den Filistin'e Destek Mesajı

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü anmak için düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısına bir mesaj gönderdi.

Xi salı günkü mesajında Filistin sorununun, Ortadoğu'daki çatışmaların merkezinde yer aldığını ve uluslararası eşitlik ve adaleti ve bölgesel istikrarı etkilediğini söyledi.

Xi, uluslararası toplumun mevcut koşullarda Gazze'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak ve çatışmanın yeniden alevlenmesini önlenmek üzere daha geniş bir uzlaşma zemini inşa etmesi ve daha proaktif adımlar atması gerektiğini belirtti.

Xi, Gazze'de çatışma sonrası yönetişim ve yeniden yapılanmanın, Filistin halkının iradesine tam saygı gösterilerek ve bölge ülkelerinin meşru endişeleri gerektiği şekilde dikkate alınarak, "Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesi" ilkesine göre yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Gazze'deki insani durumun hızla iyileştirilmesi ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin aciliyetini vurgulayan Xi, en önemli hususun da Filistin sorununun en kısa sürede siyasi çözüme kavuşturulmasını teşvik için çabaların iki devletli çözüm arayışına odaklanması olduğuna işaret etti.

Filistin meselesinin aynı zamanda küresel yönetişim sisteminin etkinliğini ölçen bir test işlevi gördüğünü belirten Xi, uluslararası topluma Filistin meselesinin kökünde yatan nedenlerle yüzleşme, sorumluluk üstlenme, güçlü adımlar atma, geçmiş adaletsizlikleri düzeltme ve eşitlik ve adaleti el üstünde tutma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmak üzere yürüttüğü haklı davasını kararlılıkla desteklediklerini ifade eden Xi, Filistin sorununun en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması için aralıksız çaba göstermek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.