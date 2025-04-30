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Xi Jinping'den Ekonomik ve Sosyal Kalkınma İçin Stratejik Çağrı

Xi Jinping'den Ekonomik ve Sosyal Kalkınma İçin Stratejik Çağrı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026-2030 döneminde ekonomik ve sosyal kalkınma için değişen koşullara uyum sağlanması ve sağlam planlar yapılması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, 14. Beş Yıllık Plan'ın son yılında yapılırken, ulusal canlanma hedeflerine odaklanıldığı belirtildi.

SHANGHAİ, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin 2026-2030 dönemindeki ekonomik ve sosyal kalkınması için değişen koşullara uyum sağlanması, stratejik önceliklerin kavranması ve sağlam planlar yapılması çağrısında bulundu.

Xi'nin bu açıklamaları, Çin'in 14. Beş Yıllık Planı'nın (2021-2025) son yılında belirlenen hedefleri yerine getirme ve bir sonraki beş yıllık planı şekillendirme çabalarının hızlandırdığı bir dönemde yapıldı.

Xi sempozyumdaki konuşmasında, "Planlama, büyük bir ülke inşa etmek ve ulusal canlanmayı ilerletmek amacıyla esas olarak sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirme hedefine odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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