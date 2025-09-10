Xi Jinping'den Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na Mesaj

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günkü mesajında günümüzde küresel ekonomik görünümün köklü bir değişim geçirdiğine dikkat çekerek küresel kalkınmada zorluk ve fırsatların bir arada yer aldığını belirtti. Xi, yüksek standartlı dışa açılım politikasını genişletmeyi, yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aktif olarak uyum sağlamayı, pilot serbest ticaret bölgeleri ve hizmet ticaretinin yenilikçi gelişimine yönelik ulusal tanıtım bölgeleri gibi platformlarda hizmet pazarlarının düzenli şekilde açılmasını hızlandırmayı ve hizmet ticaretinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Xi, küresel hizmet ticaretinde açık ve yenilikçi işbirliğini ortaklaşa teşvik etmek, açık bir dünya ekonomisi inşa etmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına sürekli olarak yeni ivme kazandırmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

"Akıllı Teknolojilere Kucak Açın, Hizmet Ticaretini Güçlendirin" temasıyla çarşamba günü başlayan 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Ticaret Bakanlığı ve Beijing belediyesi yönetimi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.