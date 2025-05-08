Xi Jinping'den Çin-Rusya İlişkilerine Vurgu

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü vesilesiyle Beijing'de düzenlenen Çin- Rusya halklar arası ve kültürel etkileşim etkinliğine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günü gönderdiği mesajda Çin ve Rus halklarının 80 yıl önce faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zafere ortaklaşa şekilde kalıcı tarihi katkılarda bulunduğunu ve kanla yoğrulan güçlü bir dostluk kurup ikili ilişkilerin üst düzey gelişimi için sağlam bir temel attığını ifade etti.

Xi, 80 yıl sonra bugün iki tarafın ortak çabalarıyla Çin- Rusya ilişkilerinin yeniden canlılık sergileyerek büyük ülkeler arasındaki ilişkiler için yeni bir model ortaya koyduğunu söyledi.

Xi, halklar arası ve kültürel etkileşimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı anlayışın artırılması, iyi komşuluk ve dostluğun teşvik edilmesi ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik toplumsal destek ve halk desteğinin sağlamlaştırılması açısından büyük ve geniş kapsamlı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Xi, iki ülkenin medya kuruluşlarının ortak görev anlayışıyla birlikte hareket ederek insanların kalpleri arasında bağ kuran, samimi ve ayakları yere basan halklar arası ve kültürel etkileşimler yürütmelerini temenni ettiğini de belirtti. Xi, böylece iki halk arasında karşılıklı anlayış ve dostluğa yeni bir ivme kazandırılabileceğini, yeni dönemde Çin- Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının gelişiminin tazelenebileceğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Etkinlik, Çin Medya Grubu ile Tüm Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılık Şirketi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gün içinde etkinliğe kutlama mesajı gönderdi.