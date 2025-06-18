Xi Jinping'den Çin-Özbekistan Ticaretine Yönelik Çağrılar

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Özbekistan'a ticaretin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik daha fazla önlem uygulama çağrısında bulundu.

Xi, salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin- Orta Asya Zirvesi sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Mirziyoyev ile geçen yıl ilki Beijing, ikincisi ise Astana'da olmak üzere iki kez bir araya geldiklerini hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte stratejik planlar yaptıklarını söyledi.

Xi, bu çerçevede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin, tam ölçekli genişleme ve güçlü kalkınma açısından olumlu görünüm sergilediğini belirtti.

Xi, iki ülkenin, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi ve gerçekleştirdikleri yönetişim deneyimlerini güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan işbirliğine dayanan daha fazla projeyi hayata geçirmek, iki ülkenin kalkınmasına da destek olmak ve daha büyük çaplı ve dinamik bir ortak geleceğe sahip Çin-Özbekistan topluluğunu ortaklaşa inşa etmek üzere Özbekistan'la çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi, Çin ve Özbekistan'ın ikili ticaret ve yatırımın ölçeğini artırması, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun yüksek kaliteli inşasını ilerletmesi, çok boyutlu bir bağlantı çerçevesi oluşturması ve yapay zeka, yeni enerji, akıllı tarım ve halk sağlığı gibi yükselen alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Xi ayrıca iki tarafa, karşılıklı olarak kültür merkezleri kurulmasını aktif olarak teşvik etme, Çin-Özbekistan eğitim forumunun ikincisini iyi şekilde organize etme, yoksulluğun azaltılması konusunda işbirliğini güçlendirmeye devam etme ve halklar arası bağlantıları teşvik etme çağrısında bulundu.

Xi, bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere iki ülke arasındaki kolluk ve güvenlik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla ortaklaşa mücadele edilmesi ve yeni tehdit ve zorluklarla başa çıkmak için iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafın, uluslararası eşitliği ve adaleti birlikte korumak ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni desteklemek amacıyla Çin-Orta Asya mekanizması ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirmesinin önemine de dikkat çekti.