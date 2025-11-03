Haberler

Xi Jinping'den Büyük Mısır Müzesi Açılışına Kutlama Mesajı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Büyük Mısır Müzesi'nin açılışı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Xi, müzenin eski Mısır uygarlığının korunmasında önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Büyük Mısır Müzesi'nin açılışı dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında müzenin açılışı dolayısıyla Sisi'ye ve Mısır halkına en içten tebriklerini sundu.

Xi, Büyük Mısır Müzesi'nin Mısır'ın kültür tarihinde derin bir iz bırakacağına ve eski Mısır uygarlığının korunması ve nesiller boyu aktarılmasında önemli rol oynayacağına olan inancını ifade etti.

Çin ve Mısır'ın köklü bir dostluğa sahip olduğuna dikkat çeken Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın son yıllarda gelişme sergilediğini belirtti.

İki ülke arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimin canlılık sergilediğini ve çeşitliğe sahip olduğunu vurgulayan Xi, Shanghai Müzesi'nde eski Mısır eserlerine yönelik büyük bir serginin başarılı şekilde düzenlendiğini ve an itibarıyla Çin-Mısır ortak arkeoloji ekibinin, Sakkara piramitlerinin altında eski Mısır uygarlığının gizemlerini keşfetmek için birlikte çalıştığını hatırlattı.

Xi, iki kadim medeniyetin birbirine ulaştığını ve iki halkın karşılıklı anlayış ve samimiyet yoluyla daha da yakınlaşmasını görmenin cesaret verici olduğunu ifade etti.

Günümüzde dünyanın yüzyıldır görülmemiş şekilde hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirten Xi, kadim medeniyetler olan Çin ve Mısır'ın uygarlıklar arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeye, kapsamlı stratejik ortaklıklarının gelişimine yeni bir ivme kazandırmaya ve uygarlıklarının gücüyle insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
