Xi Jinping'den Arap Birliği Zirvesi'ne Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi vesilesiyle Arap Birliği Devlet Başkanları Konseyi dönem başkanı olan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında kuruluşundan bu yana geçen 80 yıl boyunca Arap Birliği'nin her zaman Arap ülkelerinin birliği ve kendi kendini güçlendirmesini teşvik etmeye, ortak endişelerini aktif şekilde dile getirmeye ve Ortadoğu'da barış, istikrar ve refahı artırmaya kararlı olduğunu belirtti.

Dünyanın yüzyıldır görülmeyen hızda değişimler geçirdiğini ifade eden Xi, Ortadoğu'daki durumun da daha karmaşık bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Xi, Arap ülkelerinin bağımsızlık ve özerkliğe bağlılıkları, kalkınma ve yeniden canlanmayı teşvik etmeleri ve eşitlik ve adaleti korumalarının, Küresel Güney'in etkisini artırmada etkin rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin son yıllardaki güçlü gelişiminin, gelişmekte olan ülkeler arasındaki birlik ve işbirliğine örnek teşkil ettiğine işaret etti.

Aralık 2022'de düzenlenen ilk Çin-Arap Birliği Zirvesi'nde yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğu inşa etmek üzere çaba gösterme konusunda Arap liderlerle mutabakata vardıklarını hatırlatan Xi, 2026'da Çin'de düzenlenecek ikinci zirvenin Çin-Arap ilişkileri tarihinde diğer bir önemli dönüm noktası olacağına inandığını belirtti.

Çin ve Arap ülkelerinin, aralarındaki ilişkilere sürekli olarak stratejik ve uzun vadeli perspektiflerden baktıklarını kaydeden Xi, Çin'in gelecekte de Arap ülkelerinin haklı davalarının yanında yer alarak onlar için güvenilir bir dost ve ortak olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Xi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak, kendilerine özgü modernleşme sürecinde birbirine destek olmak ve ortak geleceğe sahip daha üst düzey bir Çin-Arap topluluğu inşa etmek üzere Arap ülkeleriyle çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.