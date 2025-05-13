Xi Jinping'den Anthony Albanese'ye Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Avustralya Başbakanı seçilen Anthony Albanese'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi, salı günü gönderdiği mesajında geçtiğimiz üç yıl boyunca Başbakan Albanese ile bir araya gelerek Çin-Avustralya ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili stratejik, kapsamlı ve yön belirleyici konularda derinlemesine görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, söz konusu görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilip ilerletilmesinde stratejik kılavuzluk sağlayan önemli mutabakatlara ulaştıklarını kaydetti.

Xi, Çin ile Avustralya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, ortak kalkınmanın sağlanmasında ve dünya barış ve istikrarının desteklenmesinde büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Xi, Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını istikrarlı bir şekilde ilerleterek iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere Albanese ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aynı gün Çin Başbakanı Li Qiang da Albanese'ye kutlama mesajı gönderdi. Li, daha köklü, istikrarlı ve verimli bir Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını teşvik etmek üzere yeni Avustralya hükümetiyle birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.