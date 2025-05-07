Xi Jinping'den Almanya Başbakanı Merz'e Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı seçilen Friedrich Merz'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi, salı günkü mesajında Çin ve Almanya'nın çok yönlü stratejik ortaklar olduğunu kaydederek, 53 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine karşılıklı saygı ve güvene dayalı şekilde eşitçe muamele ettiğini belirtti.

Xi, istikrarlı bir biçimde karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği yolunu izleyen iki ülkenin, birlikte ilerleyen ve birbirlerinin başarılı olmasına yardımcı olan iyi ortaklar haline geldiğini ve üst düzey işbirliği yoluyla ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlam şekilde gelişmesini teşvik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, günümüz dünyasında tek taraflılık ve korumacılıkla baş gösteren zorluklarla birlikte dönüşüm ve çalkantıların yaşanmasına rağmen barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarının, insanlığın geleceğe yönelik adımları için doğru yolu teşkil etmeye ve zamanın durdurulamaz bir trendi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri ve küresel etkiye sahip iki büyük ülke olan Çin ve Almanya'nın tarihin trendini takip etmeleri, eşitlik ve adaleti el üstünde tutmaları, etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeleri, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeleri, zorluk ve sıkıntıların üstesinden gelmek üzere birlikte çalışmaları, halklarının refahını artırmaları ve ortaklaşa eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

Çin-Almanya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğine işaret eden Xi, Çin-AB işbirliğinin doğru yönde ilerlemesine kılavuzluk etmek ve dünya barış, istikrar ve refahını ortaklaşa teşvik etmek üzere diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki ilk hedefe bağlı kalmak, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, etkileşimleri ve işbirliğini derinleştirmek ve Çin ile Almanya arasındaki çok yönlü stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açmak için Merz ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.