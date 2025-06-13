Xi Jinping'den Air India Uçağı Kazası İçin Taziye Mesajı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Air India uçağının düşmesi nedeniyle Hindistan liderlerine derin üzüntüyle taziye mesajı gönderdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Xi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'ye, Air India uçağının düşmesi sonucu yaşanan çok sayıda can kaybı dolayısıyla taziye mesajı gönderdi.

Xi, perşembe günkü mesajında, kazanın ağır kayıplara yol açması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Çin hükümeti ve halkı adına derin taziyelerini ileten Xi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Hindistan Başbakanı Modi'ye taziye mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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