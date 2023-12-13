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Xi Jinping, Çin-Vietnam topluluğunu inşa etmek için işbirliği çağrısı yaptı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Vietnam'ın stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunu inşa etmek üzere el ele vermesi gerektiğini söyledi. Xi, bunu başarabilmek için iki tarafın siyasi rehberliği güçlendirmesi, dayanışma ve işbirliğini artırması, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, kamuoyuna yönelik rehberliği geliştirmesi ve farklılıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini belirtti.

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin ile Vietnam'ın stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Çin- Vietnam topluluğunu inşa etmek üzere el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Xi, bunu başarabilmek için iki tarafın siyasi rehberliği güçlendirmesi, dayanışma ve işbirliğini artırması, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, kamuoyuna yönelik rehberliği geliştirmesi ve farklılıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğini belirtti.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile görüşmesi sırasında yaptı.

Vietnam-Çin ilişkilerinin bugün her zamankinden daha kapsamlı, derin ve dostane olduğunu kaydeden Vo Van Thuong ise Çin'le ilişkilerin geliştirilmesinin daima partinin ve Vietnam hükümetinin birincil önceliği ve stratejik tercihi olduğunu belirtti.

Vo Van Thuong, Vietnam-Çin ilişkilerinin kaya gibi sağlam, dış güçlerin koparma ve bozma çabalarına karşı ise dayanıklı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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