Xi Jinping: Çin-Vietnam ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Vietnam ilişkilerinde ortak çabalar sayesinde daha fazla karşılıklı siyasi güven, daha sağlam güvenlik işbirliği, daha derin karşılıklı faydaya dayalı işbirliği, daha güçlü halk desteği ve daha yakın çok taraflı koordinasyonun yer aldığı, ayrıca farklılıkların daha iyi yönetildiği yeni bir aşamaya girileceğini söyledi.

HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Vietnam ilişkilerinde ortak çabalar sayesinde daha fazla karşılıklı siyasi güven, daha sağlam güvenlik işbirliği, daha derin karşılıklı faydaya dayalı işbirliği, daha güçlü halk desteği ve daha yakın çok taraflı koordinasyonun yer aldığı, ayrıca farklılıkların daha iyi yönetildiği yeni bir aşamaya girileceğini söyledi.

Xi, Salı günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi ayrıca, Çin ve Vietnam'daki sosyalist yapının istikrarlı şekilde ilerleyerek, bölge ve genel olarak dünyanın istikrarına, kalkınmasına ve refahına yeni katkılar sunacağını ifade etti.