Xi Jinping: Çin ve Vietnam, dostane işbirliği yolunda ilerlemeli

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Vietnam'ın yeni koşullar göz önüne alındığında dostane işbirliği yolunda kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Xi, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ikili ilişkileri yönlendirmek, işbirliğini teşvik etmek ve farklılıkları yönetmek üzere çalışması gerektiğini ifade etti.

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni koşullar göz önüne alındığında Çin ve Vietnam'ın dostane işbirliği yolunda kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Xi, Çarşamba günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ile yaptığı görüşmede, iki tarafın da ikili ilişkileri yönlendirmek, tatbiki işbirliğini teşvik etmek ve farklılıkları yönetmek üzere doğru yönde çalışması gerektiğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunu inşa etme duyurusunun, iki sosyalist ülkenin dayanışma, dostluk ve ortak kalkınmaya olan bağlılığına dair olumlu bir mesaj gönderdiğini söyledi.