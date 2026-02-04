Haberler

Xi: Çin ve Rusya Çalkantılı Uluslararası Ortamda Küresel Stratejik İstikrarı Birlikte Korumalı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası konjonktürün çalkantılı olduğunu belirterek, Çin ve Rusya'nın stratejik istikrarı korumak için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana uluslararası konjonktürün giderek daha çalkantılı hale geldiğini belirterek, Çin ile Rusya'nın küresel stratejik istikrarı korumak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. Xi, sorumluluk sahibi büyük ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya'nın, uluslararası toplumu eşitlik ve adaleti gözetmeye teşvik etme, İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını kararlılıkla koruma ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun temel normlarını savunma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Xi, iki ülkenin üst düzey etkileşimi artırması ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, bu yıl Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin daha derin bir stratejik koordinasyon yürütmesi ve büyük ülkeler olarak üstlendikleri sorumlulukları daha proaktif biçimde yerine getirmesi yoluyla ikili ilişkilerin doğru istikamette ilerlemesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

