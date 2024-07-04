Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye çağrıda bulundu

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'ya kalkınma stratejileri arasındaki uyumu ve uluslararası stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etme çağrısında bulundu.

Xi, Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı, çalkantı ve değişimlerle dolu uluslararası konjonktürde, iki ülkenin kalıcı dostluğa yönelik asli amacı gözetmeyi ve halklara fayda sağlama kararlılığını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Çin ve Rusya'yı ikili ilişkilerinin benzersiz değerini daima muhafaza etmeye ve ikili işbirliğinin temelindeki itici gücü keşfetmeye çağıran Xi, iki ülkenin kendi meşru hak ve çıkarlarını korumak ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları gözetmek için daha fazla çaba ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Xi, Rusya'yı BRICS dönem başkanı olarak sorumluluklarını yerine getirme, "Küresel Güney'i" birleştirme, "yeni bir Soğuk Savaşı" önleme ve yasadışı tek taraflı yaptırımlara ve hegemonyacılığa karşı çıkma konusunda desteklediklerini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin ve Rusya'nın kapsamlı stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi, dış müdahalelere karşı çıkması ve bölgesel huzur ve istikrarı ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.

Putin ise günümüzde Rusya-Çin ilişkilerinin tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, iki ülkenin birbirine saygı duyduğunu ve birbirine eşitlik ve karşılıklı fayda çerçevesinde muamele ettiğini belirtti.

Rusya-Çin ilişkilerinin bağlantısızlık ilkesini gözettiğini ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını vurgulayan Putin, bunun ise iki halkın refahına uygun olduğunu ifade etti.

Çin'in kendi temel çıkarlarını ve meşru hak ve menfaatlerini korumasını desteklediklerini ifade eden Putin, Çin'in iç işlerine ve Güney Çin Denizi meselesine dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduklarını söyledi.

İki lider ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Xi, Çin'in her zaman tarihin doğru tarafında durduğunu, barış görüşmelerini teşvik etmeye bağlı kaldığını ve Ukrayna krizi ile diğer bölgesel sıcak gündem meselelerinin siyasi çözümü için olumlu çaba sarf etmeyi sürdürmeye istekli olduğunu vurguladı.