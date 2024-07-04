Xi Jinping, Çin ve Rusya arasındaki stratejik uyumu güçlendirmeye çağırıyor

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'ya kalkınma stratejileri arasındaki uyumu ve uluslararası stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etme çağrısında bulundu.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.