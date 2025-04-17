Xi Jinping: Çin ve Malezya, Jeopolitik Çatışmalara Karşı Birlikte Hareket Edecek

PUTRAJAYA, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Malezya'nın bölge ülkeleriyle birlik olarak jeopolitik ve bloklar arası çatışma akımlarıyla mücadele edeceğini söyledi.

Xi, çarşamba günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in kendisi için düzenlediği karşılama yemeğinde yaptığı konuşmada iki ülkenin küresel düzen ve ekonomik küreselleşmeye yönelik şoklar karşısında tek taraflılık ve korumacılık akımlarına karşı bölge ülkeleriyle birlikte mücadele vereceğini belirtti.

Xi, "Ailemiz Asya'nın parlak umutlarını hep birlikte güvence altına alacağız" dedi.

İbrahim ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Xi, geniş kapsamlı ikili işbirliğini daha da artırma konusunda önemli ortak mutabakatlara vardıklarını ifade etti.

Xi, ortak geleceğe sahip üst düzey stratejik bir Çin-Malezya topluluğu inşa etmek ve ikili ilişkilerde ikinci bir "50 Altın Yıla" adım atmak üzere Malezya ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Xi, "Birlikte iki ülkede de modernleşmeyi canlandıracak, Küresel Güney için birlik ve işbirliği alanında örnek oluşturacak ve bölgemizde ve dünyada barış, istikrar ve refaha yeni ve daha büyük katkılarda bulunacağız" ifadelerini kullandı.