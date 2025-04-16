Xi Jinping, Çin ve Malezya Arasındaki İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

KUALA LUMPUR, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Malezya arasındaki dostluğu anmak ve gelecekteki işbirliğini planlamak üzere Malezyalı dostlarıyla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Xi'nin "Çin-Malezya Dostluk Gemisi Daha Parlak Bir Geleceğe Yelken Açsın" başlıklı imzalı makalesi, Malezya'ya düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde İngilizce yayımlanan The Star gazetesi de dahil olmak üzere ülke basınında yer aldı.

Çin Cumhurbaşkanı makalesinde, iki ülkenin tarihin uzun nehri boyunca seyreden dostluk gemisine yeni bir ivme kazandırmak ve bu geminin daha parlak ufuklara doğru istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamak üzere birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Xi, iki halkın birbirlerini aile üyelerini ziyaret eder gibi sık sık ziyaret etmeleri temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Malezya'yı yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye ve sanayi ve tedarik zincirleri konusundaki işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Xi, iki ülkenin çok taraflı ticaret sistemine bağlı kalması, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruması ve uluslararası açıklık ve işbirliği ortamını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Xi, hem jeopolitik ve bloklaşmaya dayalı cepheleşme gibi eğilimler hem de tek taraflılık ve korumacılık akımlarıyla mücadele etmek üzere Malezya ve diğer ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Çin-ASEAN işbirliğinin bölgedeki en sonuç odaklı ve en üretken işbirliği olduğunu kaydeden Xi, ASEAN'ın birliği ve topluluk inşasına kararlı destek veren Çin'in, ASEAN'ın bölge mimarisindeki merkezi konumunu da desteklediğini belirtti.

Xi, 2025 ASEAN dönem başkanlığı görevini üstlenen Malezya'ya tam destek verdiklerini de sözlerine ekledi.