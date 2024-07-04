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Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin derinleşmesini ve daha etkin hale gelmesini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Xi, iki tarafın ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesi, bağlanabilirliği güçlendirmesi ve kaliteli yeni üretici güçler konusunda işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kırgızistan'ın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin derinleşmesini ve daha etkin hale gelmesini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesi, bağlanabilirliği güçlendirmesi ve kaliteli yeni üretici güçler konusunda işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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