Xi Jinping, Çin ve ABD'yi dünya barışı için sorumluluk üstlenmeye çağırdı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'yi dünya barışı için sorumluluk üstlenmeye ve tüm ülkelerin kalkınması için fırsat yaratmaya çağırdı.

Xi, söz konusu açıklamayı Cuma günü Beijing'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde yaptı.

Xi, büyük ülkeler olan Çin ve ABD'nin, büyük ülkelerin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda iyi bir örnek oluşturması, küresel çapta kamu yararı sağlaması ve dünya dayanışmasına katkıda bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.