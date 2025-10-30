Xi Jinping: Çin ve ABD İşbirliği ile Büyük Başarılar Elde Etmeli

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin, iki ülkenin ve dünyanın yararına daha fazla somut ve büyük başarılar elde etmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Xi, perşembe günü Gyeongju'da düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Busan'a varışının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump'ın çeşitli bölgesel sıcak gündem konularının çözümü konusunda oldukça istekli olduğunu belirten Xi, kendilerinin de bu sorunları çözüme kavuşturmak için barış görüşmelerini teşvik ettiklerini ifade etti.

Xi, birçok zorlu sorunla karşı karşıya olduğumuz günümüz dünyasında Çin ve ABD'nin, büyük ülkeler olarak sorumluluklarını ortaklaşa üstlenebileceklerini vurguladı.