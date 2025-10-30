Haberler

Xi Jinping: Çin ve ABD Ekonomi ve Ticaret Heyetleri Arasında Anlaşma Sağlandı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD ile ekonomi ve ticaret heyetlerinin derinlemesine görüşmeler yaptığını ve sorunların çözümünde uzlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki ülkenin işbirliğinin uzun vadeli faydalar getirmesi gerektiğini vurguladı.

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret heyetlerinin derinlemesine görüşmeler yaptığını ve sorunların çözümüne ilişkin uzlaşmaya vardığını söyledi.

Xi, perşembe günü Gyeongju'da düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Busan'a varışının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Ekonomik ve ticari etkileşimlerin, ilişkileri dengede tutan ve ileriye taşıyan güç olmayı sürdürmesi gerektiğini, engel ve çatışma kaynağı teşkil etmemesi gerektiğini kaydeden Xi, iki tarafa misillemelerin kısır döngüsüne girmektense işbirliğinin getireceği uzun vadeli faydalara odaklanma çağrısında bulundu.

Xi, iki tarafın ekonomi ve ticaret heyetlerine de gündemde sorun teşkil eden maddelerin sayısını giderek azaltma, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde işbirliğine yönelik maddelerin sayısını ise artırma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

