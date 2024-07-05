Xi Jinping, Çin-Tacikistan İlişkilerini Güçlendirmek İçin Söz Verdi

Xi, Çin ve Tacikistan'ın birbirine yardım eden iyi komşular, birbirini destekleyen iki dostlar, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde eden iyi ortaklar ve birbirine mutlak içtenlikte davranan iyi kardeşler olduğunu söyledi.

DUŞANBE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Tacikistan çok yönlü işbirliğini bir üst seviyeye çıkarma sözü verdi.

Xi, Perşembe günü Tacikistan'ın başkentine varışında yayımlanan yazılı açıklamasında, ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Xi, yeni şartlar ışığında Rahman ile birlikte Çin- Tacikistan ilişkilerinin gelişimine yönelik yeni plan ve düzenlemeler yapmayı, ayrıca mevcut uluslararası ve bölgesel durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı umduğunu belirtti.

Xi, iki tarafın ortak çabalarıyla ziyaretin tam anlamıyla başarılı geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına Tacikistan hükümeti ve halkına içten selamlarını ve iyi dileklerini sundu.

Xi, Çin ve Tacikistan'ın birbirine yardım eden iyi komşular, birbirini destekleyen iki dostlar, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde eden iyi ortaklar ve birbirine mutlak içtenlikte davranan iyi kardeşler olduğunu söyledi.

Xi, 32 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Tacikistan ilişkilerinin sürdürülebilir, hızlı ve sağlam gelişme kaydettiğini, iyi komşular arasındaki dostluktan stratejik ortaklığa ve sonrasında kapsamlı stratejik ortaklığa dönüşerek, komşu ülkeler arası ilişkiler için bir model teşkil ettiğini vurguladı.

Xi, iki ülke arasında sağlam karşılıklı güvenin bulunduğunu ve temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirlerini her zaman kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

Çin'in Tacikistan'ın ikinci en büyük ticaret ortağı haline geldiğini kaydeden Xi, Kuşak ve Yol işbirliği verimli sonuçlar ortaya koyarken iki yönlü ticaretin de sürekli yeni rekorlar kırdığını kaydetti.

Rahman, Xi için havalimanında büyük bir karşılama töreni düzenlerken, Tacik çocuklar Xi'ye çiçek sundu.

Xi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılıp Kazakistan'a resmi ziyarette bulunduktan sonra Duşanbe'ye geçti. Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne ait üç uçak, Xi'nin uçağına havalandıktan sonra refakat etti.